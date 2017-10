Sendt til legevakta etter utforkjøring

nyheter

Etter at en bil endte i grøfta ved krysset opp til Silsand Mellom ble de to personene som var i bilen sendt til legevakta for sjekk.

Fra politiets operasjonssentral meldes det til Folkebladet at politiet ikke hadde ressurser tilstede til å rykke ut til utforkjøringen, men fikk informasjon fra helsepersonellet som var på stedet.

Ingen av airbagene var utløst, og det virket ikke som noen av de to hadde pådratt seg alvorlige skader. Den ene av personene som befant seg i bilen klaget imidlertid over litt smerter i nakken.