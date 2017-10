nyheter

Troms politidistrikt skriver på Twitter at nødetatene har rykket ut til et trafikkuhell på Olsborgmoen, som ligger i Målselv kommune.

- Nødetatene er på tur til stedet etter melding om bil i grøfta. 2 personer i bilen, skal være snakk om lettere skader, skriver etaten.

Operasjonssentralen i Troms politidistrikt opplyser til Folkebladet at personene som befant seg i bilen er sendt til legevakt, og at politiet vil oppsøke dem på legevakta for å få klarhet i hendelsesforløpet.