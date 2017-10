Reagerer på hundeforbud i barnehage

nyheter

Nylig ble det satt opp et skilt ved Brekka barnehage i Sørreisa kommune, der det opplyses om at det ikke er lov å lufte hunder inne på barnehagens område. I et brev til kommunen protesterer en hundeeier på hundeforbudet.

– Vi har brukt barnehagen for å kunne slippe hunden vår fri slik at han kan løpe fritt på et inngjerdet område, skriver hundeeieren i brevet.

Vedkommende understreker at de har påsett at hunden ikke har gjort sitt fornødne i barnehagen eller gjort noen skader på leker eller annet utstyr.

– Da Sørreisa kommune ikke har noen form for tilbud der hunder kan løpe fritt på et inngjerdet område, synes jeg det er veldig dumt at barnehagen setter opp et slikt skilt, skriver hundeeieren.

Vedkommende spør om det ikke er greit at barnehageområdet brukes til å lufte hunder så lenge det ikke er andre mennesker der.

– Håper dere kan se på saken slik at både hunder og hundeeiere kan bli lykkelige igjen, påpeker den ulykkelige hundeeieren.