Bil i grøfta i Torsken - skiltene mangler

Ved politiets operasjonssentral i Troms opplyses det at politiet fikk melding om utforkjøring, som ifølge tips Folkebladet har mottatt skal ha skjedd natt til lørdag, klokken kvart på ti lørdag formiddag. Det opplyses at bunnpanna er knust, og at begge airbagene er utløst som følge av utforkjøringa.

To politibetjenter fra Finnsnes lensmannsdistrikt har vært på stedet der bilen står på lørdag, men har ikke klart å få tak i føreren.

Operasjonssentralen sier utforkjøringa har et så stort omfang at de involverte burde ha varslet politiet. Om skiltene som er mangler sier politiet at man ikke har anledning til å kjøre rundt med biler som ikke har skilt, og at dersom skiltene er fjernet etter utforkjøringa tyder alt på at man har ønsker å fjerne skiltene for å gjøre det vanskelig å finne ut hvem som eier bilen.

Politiet har returnert fra Torsken uten å ha klart å spore opp hvem eierne av bilen er.

Ifølge etaten er det gått så lang tid siden utforkjøringen at dersom det har vært promille involvert i utforkjøringa, vil man ikke kunne påvise det. Det opplyses at dersom man klarer å få tak i eier eller de som befant seg i bilen når hendelsen fant sted vil en politijurist måte vurdere om saken skal forfølges.