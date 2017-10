Wilsgård til utenriks- og forsvarskomitéen

nyheter

Det kan han selv opplyse til Folkebladet fredag ettermiddag.

– Det å få plass i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget ser jeg på som en stor tillitserklæring partiet har gitt meg, som jeg gleder meg til å ta fatt på, sier han.

I ei pressemelding opplyses det at komitéens arbeidsområder er utenrikspolitiske forhold, militært forsvar, meldinger fra Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og andre saker om nemndas virksomhet, utviklingshjelp, saker som angår norske interesser på Svalbard, samt saker som gjelder avtaler mellom den norske stat og andre stater eller internasjonale organisasjoner.

– Jeg er veldig stolt for å få plass i det som mange anser for å være Stortinget viktigste og tyngste komite. Det er et stort fagområde jeg nå gleder meg til å ta fatt på og sette meg grundig inn i, sier Wilsgård.

Wilsgård er inne på Stortinget som vararepresentant for justisminister Per Willy Amundsen.

– Det er med stor ydmykhet jeg tar fatt på min nye oppgave. Det er mye ansvar og mye å sette seg inn i. Det viktigste jeg nå vil gjøre fremover vil være å få oversikt over et enormt sakskompleks slik at jeg er godt forberedt når det praktiske arbeidet i komiteen begynner for fullt, sier Wilsgård.