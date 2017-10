Stefan og lastebilen sporløst borte

nyheter

Sist sett var han trolig på vei sørover i Troms på tur fra Finnmark med lastebilen sin, skriver Altaposten.

Over en måned er gått siden Veronika hørte fra sin sønn Stefan. Hun etterlyser nå sønnen, som beskrives som følger:

172-174 centimeter høy

Brunt, fyldig og langt hår som ofte has i hestehale

Vanligvis helskjegg, lengden kan variere - aldri glattbarbert

Blå øyne

Kraftig, veltrent

Ingen tatoveringer / piercinger

Ingen øvrige kjennetegn, sykdommer eller skavanker

Fyller 37 den 16. oktober

Lastebil

Han kjører rundt i en iøynefallende, eldre lastebil, som er tagget på sidene og bak. Førerhuset er rødt. Kjøretøyet har registreringsnummer ME FX 856 (tyskregistrert). Siste opplyste sted han har befunnet seg var Burfjord, 1. september i år.

Følgesvennen han er en hvit og svart hund, blandingsrase.

Har holdt jevnlig kontakt

Veronika forteller at sønnen Stefan har valgt en livsstil med reising, og at han de siste ti år har kjørt Europa rundt i en tagget/malt lastebil.

Men han har hele tiden holdt kontakt med hjemmet.

– Vi har vært i kontakt jevnlig, via Skype. På det meste har det gått noen dager før vi har hørt fra han. Men nå er det gått altfor lang tid. 1. september var siste gang vi hørte fra han, forklarer hun via Tanja Handke, som har trådd til som tolk for Veronika – som kun snakker tysk.

Ville til Finnmark

Veronika bruker hvert år å reise til sønnen, hvor enn han måtte befinne seg i verden. Sist la hun turen til Ivalo i Finland. Her fortalte han at han planla å reise nordover.

– Han skulle kjøre til Olderfjord, og sette bilen her. Deretter skulle han gå til Nordkapp. Jeg vet han fikk haik gjennom tunnelene, og turen gikk samlet sett bra.

Stefan satte deretter kursen sørover. Da Veronika hørte fra sin sønn for siste gang, befant han seg i Burfjord:

– Han var i eller ved en matbutikk her da jeg hadde kontakt med han. 1. september var datoen, og jeg vet at han hadde vært i Burfjord noen dager. Utover det vet jeg ikke hva han hadde for planer.

Turglad

Etter hvert som dagene gikk uten at de fikk kontakt med Stefan, ble moren bekymret. Stefan har ikke mobiltelefon, og klarer seg på en svært liten kontantbeholdning - han bruker ikke minibankkort. Annen elektronisk sporing, eksempelvis etter utstyret han kobler opp for å kommunisere via Skype har foreløpig vist seg nytteløs.

Sønnen er turglad, fisker endel og bruker å legge ut i naturen - som han også bruker som spisskammers. Høstingen fra naturen gjør han også i stand til å holde pengebruken nede.

Det er en slik utflukt Veronika frykter har gått galt:

– Jeg frykter at noe virkelig ille har skjedd med han. For eksempel at han har lagt ut på en fjelltur og kommet ut for en ulykke. Jeg ser ikke for meg at noe kriminelt skal ha skjedd han, men det kan ha skjedd han noe. Jeg er veldig bekymret og redd, sier Veronika.

Politiet ønsker tips

Veronika forteller at hun har vært i kontakt med tysk politi. De har foreløpig ikke gått bredt ut, etter det Veronika forstår fordi det ikke foreligger indikasjoner på at noe kriminelt har hendt med Stefan.

I desperasjon bestemte moren seg for å reise til Alta for å selv starte letingen etter sønnen.

– Men jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, hvor eller hvordan jeg kan lete. Det eneste er at jeg vet han har vært i Burfjord for over en måned siden, men han kan ha kommet seg langt vekk herfra. Så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg ber om all hjelp jeg kan få. Lastebilen hans er så spesiell at noen må ha sett den.

Ikke funn

Via tolken Tanja forteller Veronika at de har vært innom politiet i Alta, som har vært behjelpelig med å sjekke opp info om lastebilen. Det er ikke gjort noen funn på bilen, ei heller på Stefans fulle navn.

Hun har ikke levert inn noen formell savnet-melding på sønnen ennå, da hun nettopp ankom Alta. Men ved Finnmark politidistrikt får Altaposten opplyst at de via Alta-politiet er gjort kjent med saken, og at de tar imot tips.

Dersom noen har sett Stefan eller observert den iøynefallende lastebilen hans – kontakt operasjonssentralen ved Finnmark politidistrikt på 78 97 20 00 eller ring 02800.

Altaposten velger foreløpig å ikke publisere bilde av den savnede, i samråd med både mor Veronica og politiet.