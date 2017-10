– Artig og meningsfull rydding

nyheter

Iveren var stor da to klasser på Lenvik kommunes senter for læring og integrering fikk utdelt hansker og søppelposer fra lærerne.

– Det er viktig å rydde stranda fordi søppel og spesielt plast er farlig for havet. Det var artig og meningsfylt å få være med på en sånn dugnad som strandrydding er, sier elevene Ali, Zenawi og Suleiman i et brev til Folkebladet.

Lærte mye

De to klassene reiste sammen med lærerene Helga Bønå og Arne Kvaal og ryddet strandlinja fra Lundkaia til Henrikstøa. Kvaal forteller hvordan de kom frem til denne aktiviteten.

– Vi hørte Anneli Anfeltmo på radioen en morgen som fortalte at det var behov for frivillige til strandrydding og da presenterte jeg dette på et temamøte på skolen, forteller Kvaal.

Han forteller at klassene fikk en innføring i hva det gikk ut på og ble presentert med bilder og fikk undervisning om hva denne type søppel har å si for miljøet verden over.

– Dette var en god mulighet for å lære og vi viste de hvordan søppel ender opp i magen til hval. Videre viste vi TV-reportasjer fra strandrydding, forteller læreren.

Integrering

Kvaal forteller at de som deltok på strandryddingen tok utfordringen på strak arm.

– Da vi presenterte det for klassene ble de veldig ivrige og ville være med en gang. Denne gruppen er en gjeng som er veldig ivrig på å bli integrert, så det var ingen problem å få de med ut. Vi bruker Henrikstøa ofte og det ble derfor naturlig for oss å ta denne strekningen som også ligger rett borte i gata fra oss, sier Kvaal.

Søppel

Blant funnene i fjæra fant de både tau, hårstrikk, snusbokser og sigarettpakker, flasker og plastrør.

– Vi tror dette kommer drivende med vind og strøm i havet. Etter mange år blir plast til mikroplast og den er skadelig for fisk og fugl, forteller elevene.