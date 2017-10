Dette synet møtte lensmannen som var på handletur

nyheter

Da regionlensmann Arnold Nilsen onsdag kveld var innom Coop Extra på Finnsnes oppdaget han pengesedler og mynter som lå oppe i dagen i Post-i-butikkavdelingen, uten at noen av betjeningen var tilstede.

Nilsen anslår at rundt 20.000 kroner lå åpent oppå en safe uten at det var noen betjening der.

Nilsen, som knipset et bilde av pengene med telefonen sin, sier at han varslet betjeningen før han forlot butikken.

– Torsdag la jeg bildet ut på Facebook, og med et lite glimt i øyet jeg skrev «litt ditt?», sier Nilsen.

«Litt ditt» er som kjent slagordet til Coop.

Daglig leder Sissel Skog Hanssen i Coop Extra hadde ikke hørt om dette da Folkebladet tok kontakt torsdag kveld.

Hun forteller at Post-i-butikk har et fast tidspunkt på kvelden der penger som har kommet inn telles opp og kastes i en dropsafe. Hun sier at det alltid skal være betjent, og sier hun straks vil gripe fatt dette når hun kommer på jobb fredag.

Når hun konfronteres med at lensmannen har skrevet på Facebook at det lå henslengt rundt 20.000 kroner på safen, sier at hun har vondt for å tro at det kunne være snakk om så mye penger.