Dette skjedde mens du sov i natt

Brann i leilighet, kjøring i ruspåvirket tilstand og promillekjøring.

Det er en kort oppsummering av politiloggen for natt til torsdag.

Tromsø: En patrulje stanset seint onsdag kveld en bilfører for kontroll. Vedkommende kjørte i alkoholpåvirket tilstand. Førerkortet ble beslaglagt og politiet sikret seg blodprøve.

Fauske: Like før midnatt fikk politiet melding om brann i ei leilighet over Amfisenteret. Det var snakk om tørrkoking. Brannvesenet fikk kontroll. Øvrige beboere ble evakuert til fellesareal. Det oppsto ingen personskader.

Bodø: Ved ett-tida natt til torsdag ble en mann stanset av UP for kjøring i ruspåvirket tilstand. Han ble framstilt for blodprøve, og ble i tillegg anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.