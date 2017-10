nyheter

Ved første mulighet til å fylle kriteriene for bedriftsprisen, nådde Feel Good Store opp på lista til å kunne bli årets gaselle-bedrift i Troms. Overraskelsen var stor da brevet dukket opp i postkassa.

– Vi hadde ikke en gang tenkt de tankene, så vi ble veldig overrasket. Dette er jo veldig stas fordi det sier noe om den positive veksten vi har hatt, og at vi har drevet på en god og lønnsom måte. Vi er ydmyke og veldig takknemlig, sier deleier Britt Harland til Folkebladet.

Takker kundene

En av hovedkriteriene for å bli nominert til Gaselle-prisen er at man har minst doblet omsetningen på fire år. Dermed er det første gang Finnsnes-butikken kan bli nominert til denne prisen. Harland sier årsaken til de gode resultatene er takket være butikkens trofaste kunder.

– Selv om vi stadig setter oss nye og tøffere mål, ser vi at det vi har gjort så langt har vært riktig. Nominasjonen er et tydelig bevis på at det nytter å stå på. Vi har noen fantastiske og trofaste kunder, og dette hadde ikke vært mulig uten de som støtter oss hele tiden. Det gjør at vi har hatt denne omsetningsveksten, det er ingen tvil om det, forteller Harland.

I utvikling

Oppskriften på den positive veksten tror hun også handler om flere faktorer.

– Det handler om å aldri senke skuldrene, man kan ikke ta noe for gitt i denne bransjen. Vi må hele tiden følge med på hva som skjer i motebransjen og være i utvikling. Så handler det også om å skape positive aktiviteter for kundene. Førstkommende lørdag skal vi for eksempel ha «Fashion party», et samarbeid med «Gossip frisør» og «En kaffe te». Det er en kundekveld med begrenset antall plasser som er svært attraktiv – og som nå er helt fullbooket. Dette gjør vi årlig med stor suksess, sier Harland.

Nettbutikken

Videre påpeker hun at nettbutikken også har vært en svært viktig suksessfaktor de fire årene de har eksistert.

– Jeg tror at årsaken til at vi har lyktes så langt, handler om vellykket bruk av sosiale medier og at vi tidlig tok grep om å etablere nettbutikk. For våre lokale kunder brukes nettbutikken til å orientere seg om våre nyheter og fungerer som et utstillingvindu. Så kommer de til butikken og gjør handelen her. Det vært avgjørende for oss å få til en god miks mellom det å være en attraktiv butikk og samtidig være online med en god nettbutikk, sier Harland.

– Så da kommer finstasen på i november når prisen skal deles ut?

– Vi har ikke meldt oss på konferansen, jeg tror ikke at vi vinner. For oss holder det i massevis at vi har kommet på lista, vi er strålende fornøyd med det. Blir det noe mer får vi bare ta som det kommer.