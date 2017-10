Kjøper opp Finnsnes- bedrift med 45 ansatte

Overtar firmaet som har ti båter og 45 ansatte.

Hitra-Frøya skriver onsdag ettermiddag at selskapet Gåsø Næringsutvikling AS og Frøy-gruppen i dag har kjøpt opp Finnsnes-bedriften Njord Costal Services (NCS), som drives av Daniel Jensen.

- Dette vil styrke Frøy sin posisjon og tilstedeværelse i Nord-Norge, noe som det har vært jobbet med over tid. NCS AS med datterselskap har bygd sin virksomhet fra Finnsnes. De opererer i dag 10 båter, er ca. 45 ansatte, og vil i 2017 omsette for vel 100 mill, uttaler Daniel Jensen (selger) og Helge Gåsø (kjøper) i en felles melding ifølge Hitra-Frøya.

NCS ble startet i mars 2014 av Daniel Jensen, og har hatt en sterk utvikling siden. I 2016 hadde selskapet et kanonår, og leverte et driftsresultat på 10,1 millioner kroner. Selskapet sørget også for å mer enn doble omsetninga fra 2105 til 2016.

Gåsø Næringsutvikling holder til på Frøya, og ble etablert i 1996.

Ifølge avisa er det Jensen som har tatt kontakt med Frøy for å diskutere et salg.

- Dette fordi Frøy ville kunne bidra til videre utvikling av selskapets strategi for vekst, ansatte, båtpark og kundeforhold, sier Jensen.