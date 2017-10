Brann i hus i Tranøybotn

Det brenner i et ubebodd hus i Tranøybotn.

Klokka 06.39 melder politiet at det er full fyr i et hus i Tranøybotn. I den første meldinga politiet sendte ut, ble det opplyst at brannen var i Vangsvik. Dette ble imidlertid rettet opp til Tranøybotn kort tid etterpå.

Brann, politi og ambulanse er på stedet.