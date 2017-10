Vil lyse opp hele veien til Varden

29. oktober skal det lyse samhold og engasjement hele veien opp til Varden på Finnsnes.

– Vi skal lyse opp hele byfjellet, fastslår folkehelsekoordinator Karoline Sandberg i Lenvik kommune.

Søndag 29. oktober er det nemlig duket for mørketidsvandring opp til Varden, eller Neverholfjellet som det egentlig heter. Sandberg håper minst 500 personer stiller med lommelykt eller hodelykt for å være med på vandringa, og med det bidra til å lyssette den populære fjellstien.

– Vi har aldri gjort noe slikt før her, men mange andre byer med signaturfjell har hatt slike folkevandringer i mørketida. Her ønsker vi en symboleffekt der vi viser rett vei for folkehelsa. Målet er å få folk ut, samt å sette på dagsorden at vi alle innbyggere faktisk må ta tak i lag, sier Sandberg.

Flere bål på veien

I andre byer som har gjennomført mørketidsvandringer har oppslutninga vært stor, blant annet i Bodø der folket fikk hele Keiservarden til å lyse. Sandbergs ambisjoner for Varden er ikke mindre.

– Vi håper vi klare å favne om og få veldig mange med dette arrangementet, og at folk kommer med lykter og refleks for å gå i samla tropp opp. Her må lenvikværingene slutte opp og vise at vi drar lasset i lag.

Frisklivssentralen har fått med Røde Kors og Frivilligesentralen som samarbeidspartnere i forbindelse med mørketidsvandringa.

– Det vil være bål underveis tre steder, og forhåpentligvis også på toppen. Det vil også bli servert varm drikke underveis. Er det sånn at man tenker at man ikke kommer seg helt til toppen, men for eksempel bare til Appelsinhaugen, så er det helt innafor – det viktigste er at man er med, sier Sandberg.

Utfordrer kreative sjeler

Ennå er det ei stund til mørketidsvandringa skal ta til, og det spørs om ikke været er blitt en god del kjøligere til den tid. Været er imidlertid ikke noe som skremmer Sandberg.

– Jeg tenker at det skal veldig mye til for at dette arrangementet ikke skal kunne gjennomføres, da må det i så fall være at det oppstår full storm eller at vi plutselig står i to meter snø. Det jeg tenker er viktig er at man tidlig setter av datoen og mobiliserer flere mulig til å engasjere seg, sier Sandberg.

Dersom det skulle sitte noen kreative sjeler der ute, har hun en utfordring å komme med.

– Da må man gjerne bidra med litt aktiviteter underveis i løypa, enten det er kor eller andre spenstige og artige aktiviteter. I tillegg kan jeg avsløre at det kommer til å bli overraskelser underveis, smiler Sandberg.