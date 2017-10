Kjempet mot skogbrann i natt

Mandag kveld brøt det ut en større brann i området på nordsiden av Forravannet, i nærheten av Tømmermyra et stykke sør for Harstad.

- Slukkingen startet for få minutter siden, meldte Trond Løkås ved 110-sentralen, cirka klokka 22.55, ifølge Harstad Tidende.

Harstad Tidende fikk mandag kveld ved 22-tiden akkurat bekreftet at det er snakk om en større skogbrann.

I tillegg til brannmannskaper ble Sivilforsvaret sendt ut. De ankom Forravannet en gang mellom 22.30 og 23.00. Vannet ligger et sted mellom Nordvikmyra og Kilbotn, et stykke opp i terrenget. Det skal ikke være vei fram til det aktuelle stedet. Det var en tid tvil om det var en hytte eller skogen som brant. Nå er det avklart at det er skogen. Med full fyr i gress, lyng og trær. Ingen av hyttene i området skal være berørt - foreløpig. Men situasjonen er ikke avklart.

Det er uvanlig tørt i hele denne delen av landsdelen, og den voldsomme vinden det siste halve døgnet har nok tørket ut skogen ytterligere.

- Vi ønsker ikke å spekulere i hva som er brannårsaken. Det er for tidlig. På generelt grunnlag oppfordrer vi folk til å være ytterst forsiktig med å tenne bål, eller la det ligge igjen glør på bakken så tørr som naturen er i Nord-Norge akkurat nå. Dette er kanskje spesielt viktig for de mange elgjegerne og andre som bruker marka i disse tider, sier underbrannmester Trond Løkås ved 110-sentralen i Salten.

Brannmannskap og Sivilforsvaret jobbet i natt med slukking, skriver Harstad Tidende.