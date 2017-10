Dette skjedde mens du sov i natt

Skogbrann ved Harstad og kollisjon i Svolvær.

Dette er noen av nattas hendelser, som politiet melder om.

I Midt-Troms har det imidlertid vært stille.

Her er en næmere oppdatering:

Kilbotn, Harstad: Politiet melder klokka 22.57 om skogbrann ved Tømmermyra. Brannmannskaper og politi er på stedet. Klokka 03.17 melder politiet at brannen er under kontroll. Lokalt brannvesent og Sivilforsvaret driver med etterslokking. Politiet vil få en oversikt over skadene når det er lyst.

Svolvær: En stjålet bil kjørte med stor fart inn i en parkert bil i Svolvær, melder politiet klokka 00.18. Føreren stakk av fra stedet. Rose i frontruta gjør at politiet frykter at fører er skadet og trenger legehjelp. De som har informasjon om fører bes ringe 02800.

Børøya, Stokmarknes: Natt til tirsdag holdt politiet laserkontroll ved Børøya på Stokmarknes. En bilist fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 88 km/t i 50-sone.