Sandra Borch fikk stortingsønsket sitt oppfylt

Da det ble klart at Sandra Borch hadde sikret seg en plass på Stortinget kom hun med en rekke ønsker til hvordan komité hun skulle sitte i.

Blant dem var energi- og miljøkomiteen. Det ønsket fikk hun oppfylt.

– Det er en spennende og viktig komité hvor det skjer mye, og hvor det de neste årene skal løftes viktige saker. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven og at norsk energipolitikk skal komme Nord-Norge til gode, sier hun i en pressemelding.

Det betyr ikke at hun kommer til å la kampsakene fra valgkampen ligge.

– Det aller første jeg kommer til å jobbe for er Forsvaret, og videre drift i Bardufoss og på Andøya.

Uansett hvilke saker som tas opp er det tydelig at Troms og Nord-Norge vil stå i fokus for Borch.

– Det vil bli viktig til meg å kjempe for mange saker på vegne av Troms. Det gjelder særlig innenfor Forsvar, samferdsel og kommunalområdet. Jeg vil slåss for den militære tilstedeværelsen i Nord, inkludert helikopterbasen på Bardufoss. Jeg vil heller ikke sitte å se på at Troms tilgodeses når pengene skal fordeles til vei eller kommunene, slår Borch fast.

– Også skal vi så klart reversere regionsreformen, avslutter hun.