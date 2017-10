- En styrke å få inn ny hovedeier

Bakst Holding AS blir ny hovedeier i Bakehuset Nord-Norge, som blant annet har en stor avdeling på Botnhågen i Lenvik.

Det er klart etter at Bakst Holding AS har kjøpt aksjemajoriteten av Kjetil Emil Olsen og Napoleon Invest AS. Olsen fortsetter som minoritetseier i selskapet.

Bakst Holding AS er fra før største eier av Bakeriet Mo i Rana.

Fortsetter som før

Ifølge en pressemelding vil ansatte og kunder i Bakehuset Nord-Norge i det daglige merke lite til at selskapet har fått ny hovedeier.

- Bakehuset Nord-Norge vil videreføres som navn, og vi vil videreføre produkter og merkevarer fra de avdelingene vi har i dag, sier direktør Inge Forsaa i Bakehuset Nord-Norge AS ifølge pressemeldingen.

Bakehuset Nord-Norge har 200 ansatte fordelt på bakerier fra Svalbard i nord til Svolvær i sør. Ved avdelingen på Botnhågen ved Finnsnes jobber 50 ansatte. De omsetter for 80 millioner kroner. De siste tre årene har avdelingen blitt oppgradert for 25 millioner kroner.

Tøff konkurranse

Direktør Inge Forsaa sier konkurransen i næringsmiddelindustrien hele tida blir tøffere. Han ser derfor fordeler ved at Bakehuset Nord-Norge nå blir en del av et sterkt selskap.

- Dette er en konsolidering som skjer. Mulighetene for å utvikle oss blir styrket. Vi produserer dagsferske varer. Derfor er det viktig å ligge med bakerier som er desentralisert, sier han.

Slagkraftig i nord

Administrerende direktør Jan Vikestad ved Bakeriet Mo i Rana sier forhandlingene rundt dette aksjekjøpet har vært veldig grundige.

- Alle involverte har delt den samme visjonen: Å bygge slagkraftige og effektive enheter med nordnorsk tilstedeværelse over hele landsdelen, sier Vikestad.

Han sier videre at han er svært tilfreds med at Kjetil Emil Olsen fortsatt skal være en del av Bakehuset Nord-Norge, både på eiersida og som medlem av selskapets styre.

- Dette sikrer både kontinuitet og kompetanse, noe som alltid vil være sentrale suksessfaktorer, sier han.