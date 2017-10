Kan havne under 100 omkomne for første gang på 70 år

Så langt i år har 78 omkommet på norske veier, noe som er 33 færre enn i fjor.

Fem har mistet livet i september-trafikken, som er ni færre enn i samme måned i fjor.

Det viser tall fra Statens vegvesen.

I løpet av årets ni første måneder har 78 mistet livet – mot 111 i 2016, 87 i 2015, 126 i 2014 og 134 i 2013.

Så sent som i forrige uke mistet tre personer livet i en ulykke på E6 nord for Hatteng.

- Vi er på vei mot et rekordlavt antall drepte i trafikken. Alt tyder på at vi kommer rundt 100 drepte. De siste 12 månedene - fra oktober 2016 til september 2017 - er det omkommet 102 mennesker i vegtrafikken. 2017 kommer til å bli det året med det laveste antall drepte i trafikken på over 70 år, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

- Vi har en svært positiv utvikling i antall drepte unge trafikanter under 26 år sammenlignet med tidligere år. Så langt har kun sju unge mistet livet i en trafikkulykke. Dette er historisk lavt for en tradisjonelt svært risikoutsatt aldersgruppe, sier Ranes.

Ett barn under 15 år har omkommet, mens sju mellom 16-24 år mistet livet.

Flest er trafikkdrept i Hordaland. Hittil i år har åtte omkommet i fylket.

I Akershus, Rogaland og Troms har sju mistet livet.