Kjørte for fort over Gisundbrua

En mann i 50-åra må punge ut for høy hastighet.

Ifølge et forelegg som er utstedt av politimesteren i Troms må en mann i 50-åra betale vel 5.000 kroner i bot etter at han ble målt til en hastighet på 70 kilometer i timen over Gisundbrua. Høyeste tillatte hastighet over brua er på 50 kilometer i timen. Hendelsen skjedde igølge politiet i juni i år.

Også i Bardu ble det kjørt fort i løpet av sommeren. En mann født i 1973 må nemlig også betale et par tusenlapper til statskassa, etter at han kjørte i 89 kilometer i timen i en 80-sone på strekninga Velta-Krogseng.

En tredje mann, også han født i 1973, er bøtelagt med 2.900 kroner for å ha holdt for høy hastighet på Setermoen. Hendelsen skjedde på E6 der mannen holdt en fart op 61 kilometer i timen selv om hastigheta på stedet er 50 kilometer i timen.