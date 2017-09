Sov i bilen — dømt for promillekjøring

Politiet fant finnsnesmannen sovende bak rattet. Nå er han dømt for fyllekjøring.

Mannen satt og sov bak rattet da politiet dukket opp. Blodpørver tatt av mannen avdekket at finnsnesværingen hadde en promille i blodet på 1,72.

Tilståelse

Da saken fikk for Senja tingrett avga mannen en uforbeholden tilståelse. Han erkjente også at han hadde et alkoholproblem.

I utgangspunktet er det bot og ubetinget fengsel som gjelder ved slik promillekjøring. I dette tilfellet fant retten det imidlertid riktig å avvike fra «normalen». Nærmere bestemt ved å sette straffen til 21 dager betinget fengsel, men da med det særvilkår at mannen gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring i regi av Kriminalomsorgen. Dette var også i tråd med det påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om.

Slipper ikke unna

«For samfunnet er det viktigst at siktede gis en mulighet til å fortsette å jobbe med alkoholproblemet sitt, og promilleprogram fremstår i så måte som svært hensiktsmessig», heter det i dommen.

Mannen i 60-årene slipper imidlertid ikke unna en bot på 20.000 kroner. Han mister også retten til førerkortet i to år.