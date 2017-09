Sendt til UNN etter front mot front

Fire soldater, to av dem litt alvorlig skadd og to lettere skadd, ble sendt med helikopter til UNN, etter en trafikkulykke like ved krysset til Målselvfossen fredag morgen.

Totalt var syv soldater innblandet i ulykken.Det var en militær Geländerwagen og en militær lastebil som kolliderte i svingene før krysset til Målselvfossen retning Bardufoss. Lastebilen sto halvveis i grøfta mens den andre bilen hadde truffet høyreside av førerhytten på lastebilen. Det var svært glatt på veibanen der ulykken skjedde. – Det er syv personer involvert i ulykken. En person i lastebilen og seks personer i Geländerwagen. To er litt mer alvorlig skadd mens to er lettere skadd. Personen i lastebilen slapp uskadd fra ulykken, sier innsatsleder på ulykkesstedet, politibetjent Marius Myrvang fra Målselv lensmannskontor til Folkebladet. Myrvang kunne ikke si noe på stedet om hva som var årsaken til ulykken.– Det er veldig glatt på stedet, men jeg kan ikke si noe om hendelsesforløpet ennå. Det vil videre avhør og en åstedsundersøkelse avdekke, sier Myrvang. Politiet fikk melding om ulykken rundt klokken 08.45 fredag morgen. Lastebilen var på vei til Setermoen, mens den andre bilen var på tur i retning Rundhaug. Politiet hadde ingen informasjon på hvilken bataljon soldatene tilhører. Ulykken skapte full utrykning med fire ambulanser, en bil fra brannvesenet og to helikopter fra Unn.

Si din mening: Du er hjertelig velkommen til å kommentere denne artikkelen (stengt mellom midnatt og kl. 06:00). Du må være innlogget på Facebook for å kunne kommentere. Upassende og injurierende innlegg vil bli slettet! Hele debatter kan også bli fjernet uten forvarsel. Varsle om upassende innlegg her Følg Folkebladet på Facebook