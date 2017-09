Opp mot et års ventetid for operasjon

UNN har lange ventetider for operasjoner av grå stær.

Det melder NRK. I Harstad må man vente ett år før man blir utredet og i Tromsø 39 uker, før man får behandling.

Einar Krefting, overlege på øyeavdelingen ved UNN, sier det er et fåtall som må vente et år før de får behandling. Til NRK sier Krefting at årsaken til den lange ventetida er for lite kapasitet, og UNN jobber med å få en ny operasjonsstue, som kan korte ned ventetida.

Grå stær er en sykdom der linsen i øyet mister sin klarhet, noe som vanligvis rammer eldre. Sykdommen gjør at synet blir gradvis svakere. De fleste får tilbake klarheten etter operasjon.