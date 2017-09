Har mange utvida kontroller for tida

I en utvidet kontroll den siste tida har Statens vegvesen avdekket mange syndere når det gjelder kjøring med henger i nord.

- Mange av de som ble stoppet fikk pålegg for å kjøre ulovlig med henger, eller med henger som er større enn det bil og førerkort tillater, sier Helle Torill Sandvik, leder for utekontrollen i Region nord, i en pressemelding fra Statens vegvesen.

– Sjekk reglene

Trafikant- og kjøretøyavdelinga i vegvesenet har i en periode hatt utvidet kontrollvirksomhet for å se hvordan tilstanden er på personbiler og lette kjøretøy.

- Denne gangen har vi hatt en utvidet teknisk kontroll på lette kjøretøy, i tillegg til normal kontroll på tunge kjøretøy. Kontrollen viser at flere av våre trafikantene trenger en påminnelse, sier Sandvik.

Hun forklarer at det kan være greit å sjekke reglementet.

- Er du usikker på hvor stor henger du kan trekke er det lett å sjekke i appen «Bil og henger». Her legger du registreringsnummeret på bilen også får du hvor tung henger du har lov til å trekke, forteller Sandvik.

Tips

Med høstmørket og regnet over Nord-Norge kommer vegvesenet i pressemeldingen med følgende gode tips til trafikantene om hva man bør sjekke før man kjører ut i trafikken:

Sjekk at lysene virker før du legger ut på tur. Bilen skal ha fungerende nær- og fjernlys. Husk også påbudet om refleksvest i bilen- om du må ut av kjøretøyet ute på vegen.

Sjekk dekkene. Anbefalt mønsterdybde for dekk er 3 millimeter for sommer og 4 millimeter for vinter. I Nordland, Troms og Finnmark kan du kjøre med piggdekk mellom 16. oktober og 1. mai.

Sjekk selv

Når skal bilen din inn på EU-kontroll? Det kan du sjekke på www.vegvesen.no/kjoretoy

Husk alltid å ha med vognkortet, både til bil og henger.

Bil og henger: Førerkort klasse B kan etter hovedregelen trekke tilhenger med tillatt totalvekt opptil 750 kg. Førerkort klasse BE kan etter hovedregelen trekke tilhenger med tillatt totalvekt opp til 3500 kg. Sjekk også bilens vognkort hva bilen har lov til å trekke av vekt. Les mer på: www.vegvesen/forerkort