Blir ny rådmann i Lenvik

Bjørn Fredriksen ble i gårdagens kommunestyre valgt som ny rådmann i Lenvik komune.

Fredriksen tar da over for Margrethe Hagerupsen, som takker for seg 31. desember. Den nåværende havne- og næringssjefen i Lenvik har tidligere vært rådmann i Berg kommune og daglig leder for Nergård Senja.

Fredriksen blir da rådmann frem til 1. januar 2020, når Lenvik går sammen med Berg, Tranøy og Torsken inn i Senja kommune. Hogne Eidissen, som er prosjektleder for Senja2020, tar da over som rådmann i den nye kommunen.