Vant frem på standhaftighet

Etter mange års kamp vant Bardu Jeger- og Fiskeforening (BJFF) mot Statskog i Høyesterett. Dommen vil få betydning for flere tusen fritidshytter i Norge.

Saken omhandler de gunstige reglene om bolig og fritidshus i tomtefesteloven. Etter dommen gjelder ikke lenger bare private festere av fritidseiendommer, men også når festeren er for eksempel et sameie, en forening, eller en annen form for sammenslutning.

BJFF har lagt ut en pressemelding på sin hjemmeside.

«Dommen er svært gledelig lesning sett fra BJFF sitt ståsted, men bør også være gledelig lesing for alle som fester tomt til fritidshus (hytter, landsteder o.l.), og for lag og foreninger som etter denne dommen vil være omfattet av tomtefestelovens gunstige regler som gjelder for «bolig og fritidshus», skriver de på hjemmesiden.

Tilbakebetaling

Det var gjennom enstemmige styre og årsmøtevedtak i 2015, at BJFF besluttet å ta ut søksmål mot Statskog, med påstand om at hyttene regulert av de tre festeavtalene deres skulle regnes som fritidshus, med tilbakebetaling av for mye betalt festeavgift.

BJFF tapte i både tingretten og lagmannsretten, men skriver på nettsidene at de mente dommene i disse rettsinstansene var basert på feil forståelse av jussen. Dermed anket de saken til Høyesterett.

Vant på alle punkter

Høyesterett sa seg enig i BJFF forståelse av jussen og avsa dommen 15. september.

– Denne dommen betyr at BJFF har vunnet på alle punkter med nedregulering av festeavgift etter kopi til avtalt sum, tilbakebetaling av for mye betalt festeavgift og vi er tilkjent saksomkostningene for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, skriver BJFF i pressemeldingen.

på nettsiden estatenyheter, skriver advokatfirmaet som representerte Jeger- og Fiskeforeningen skillet mellom de og statsskog forståelse av jussen.

«Fra foreningens side ble det anført at det avgjørende for å skille mellom tomt til bustadhus, fritidshus og ”annet føremål”, var formålet med festeavtalen. Foreningen anførte at fritidshus-begrepet måtte forstås likt i alle lovens bestemmelser», skriver Pan Farmakis, Aki Johannes Viitala og Einar I. Lohne i Langseth Advokatfirma.

Videre påpeker advokatfirmaet at Statskog SF anførte på sin side at foreninger ikke skal omfattes av vernereglene. Statsforetaket mente at de tre hyttene, som er oppført på dugnad av foreningen og dens 200 medlemmer, ikke kunne regnes som fritidshus, men måtte betegnes som ”foreningshytter”.

David mot Goliat

Statskog er et statseid foretak og er Norges største grunneier. Statskog har i ti år nektet nedregulering av festeavgiften og innløsning av tomten.

– Vi mener at denne dommen kan brukes til å kreve innløsning, men vi vet imidlertid at Statskog er en vanskelig motpart, og det kan hende at de anfører at denne dommen ikke løste innløsnings spørsmålet, skriver videre BJFF i pressemeldingen.

Standhaftig

– Om festet er på statsgrunn eller ikke har ingen betydning, det samme vil gjelde ved feste av private grunneiere. Begrepet «foreningshytte» har etter denne dommen heller ikke lenger noen rettslig betydning, avgjørende er kun om formålet med festeforholdet er fritid eller næring. Om formålet er næring vil forholdet ikke falle inn under reglene om fritidshus i loven, skriver BJFF i pressemeldingen.

– Med andre ord, det vil være mange som nå vil nyte godt av BJFF sin standhaftighet og seier i denne saken, en sak som er gjennomført uten noen form for støtte fra andre enn våre egne medlemmer, avslutter de.