Skallet til mann - fikk bot

En mann i begynnelsen av 30 årene skallet i fjor ned en mann på et millitært anlegg i Troms, nå må han betale dyrt for voldshandlingen.

Det var i Befalsmessen på et millitært anlegg i Troms, mannen skallet ned en annen person i ansiktet. Politimesteren i Troms har nå ilagt mannen et forelegg pålydende 10.000 kroner for overtredelsen.

Fengsel

Mannen kan havne bak lås og slå om han ikke betaler boten, nærmere bestemt 20 dager i fengsel. Hvis han ikke vedtar boten blir den økt med 12.000 kroner og 24 dager i fengsel hvis saken blir tatt opp i retten.

Erstatning

I forelegget legges det også frem et krav om å betale 207 kroner i skadeerstatning til den fornærmede.

Det er overtredelse av paragraf 271, første ledd mannen er siktet for.

«Utdøvet vold mot en annen person eller på en annen måte krenket ham fysisk»