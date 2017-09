Målselv på topp i elgpåkjørsler

I Målselv har det de siste årene vært mange påkjørsler av elg, noe som plasserer de på topp i Midt-Troms og den tredje høyest på landsbasis.

I Troms har rundt 300 bilister kollidert med dyr for 6,5 millioner kroner i fjerde kvartal de siste fem årene, skriver Gjensidige i en pressemelding.

Tromsø kommune topper fylkesstatistikken med 54 påkjørsler, etterfulgt av 34 i Harstad og 26 i Målselv. Steinkjer og Ringsaker er kommunene i landet med flest viltpåkjørsler.

Høysesong

- Oktober er starten på høysesongen for viltkollisjoner rundt om i landet. Antall kollisjoner går markant opp i de aller fleste fylker, sier bilmekaniker og rådgiver i Gjensidige Jan Fleinsjø.

Årsaker for at høsten er høysesong for påkjørslene, er blant annet på grunn av mørke kvelder, sesongtrekk fra sommer- til vinterbeite og høstjakta.

Høy fart

Sammenstøt med store dyr som elg og hjort fører ofte til alvorlige personskader og store materielle skader, spesielt når hastigheten er over 80 kilometer i timen. Høy fart gjør det også vanskeligere å oppdage og reagere i tide på dyr som er på vei inn i veibanen, står det i pressemeldingen.

- Demp farten spesielt i grålysningen, i skumringen og ved fullmåne, anbefaler Fleinsjø.

Påkjørsel

Skadde dyr vil ofte prøve å gjemme seg og er vanskelig å finne. De kan bli liggende i dagevis og lide en smertefull død. Du har plikt til å melde fra om påkjørsel av dyr, enten det er husdyr eller vilt. Å etterlate skadde dyr er straffbart, skriver forsikringsselskapet i pressemeldingen.

- Merk stedet der du kjørte på dyret, slik at det blir enkelt å starte søk og kontakt politiet på 02800. De vil rekvirere viltnemda. Du risikerer hverken bonustap eller trenger å betale egenandel på forsikringen ved dyrepåkjørsler, sier Fleinsjø.