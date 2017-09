Utøvde vold mot samboer

En mann i midten av 30-årene får en bot fra politiet på 20.000 kroner for å ha sparket samboer, samt utøvet vold mot en annen mann.

Politimesteren i Troms har ilagt et forelegg til mannen som i sommer skal ha gått til angrep mot hans kvinnelige samboer på deres felles bopel i Midt-Troms.

I forelegget står det at mannen kastet en glassflaske mot sin samboer, men at hun rakk å dukke slik at flasken ble knust da den traff veggen. Deretter ble også en glassmugge kastet etter henne uten å treffe.

Etter å ha løpt etter henne, ble hun dyttet mot et garderobeskap slik at hun veltet. Da sparket mannen sin samboer i armene og beina mens hun lå på gulvet.

Skadet annen mann

I tillegg til hendelsene beskrevet over, står det i forelegget at mannen var ved en anledning beruset og tok armtak rundt halsen til en annen mann og/eller slo han i ansiktet.

Bot

For overtredelsen ilegges mannen en bot på 20.000 kroner, hvis den ikke blir betalt kan han få en fengselstraff på 40 dager.

Skulle mannen ikke godta boten, opplyses det videre at det i retten vil bli lagt ned påstand om bot på 24.000 og eventuelt 48 dager fengselstraff.

Mannen er siktet for overtredelse av straffeloven § 271 første ledd og § 181 annet ledd.