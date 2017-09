Sol så langt øyet kan se — og rekord

Meteorologene melder om sol så langt varslene når. Og det kan bli en rekordtørr måned.

For aldri tidligere skal det ha vært målt en tørrere september måned i Troms. Mandag denne uken var det registrert hele 153 soltimer i september.

Gunstig høytrykk

Årsaken til godværet er at det ligger et gunstig høytrykk over nordsiden Kolahalvøya, som fører med seg en varm fralandsvind mot fylket og resten av landsdelen.

– Det er ikke vanlig med så varme temperaturer såpass sent i september, så her er det bare å nyte. Det gode været har kommet for å bli, og værvarslene sier sol så langt øyet kan se, sier meteorolog Vibeke Thynes til Nordlys.

Ny rekord

Det er også store muligheter for en ny rekord når det gjelder antall millimeter med nedbør i Troms.

– Rekorden er per dags dato på 18,9 mm, og i år har det bare falt sju millimeter nedbør ved Vervarslinga for Nord-Norge i Tromsø i årets første høstmåned, opplyser Thynes.

Også temperaturene har vært på godt nordnorsk sommernivå — i alle fall på dagtid. Snittemperaturen på Bardufoss de siste 30 døgn er 8,6 grader. Det er 1,6 grader over normaltemperaturen for denne perioden.

Nattefrost

Høyeste temperatur i september i år ble målt på Bardufoss den 4. og var 21,2 grader.

Det har heller ikke vært så mye nattefrost, årstiden tatt i betraktning. På målestasjonen på Bardufoss har det bare noen få netter vært målt under null grader. Det kaldeste hittil i september er minus 3,4 grader natt til den 20.