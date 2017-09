Dette skjedde mens du sov

Her er en oppsummering av nattens hendelser i Midt-Tromsregionen, Troms og resten av verden.

Utrykningspolitiet (UP) gjennomførte i går en kontroll i Takelvdalen, og fanget flere fartssyndere av de 55 som passerte kontrollen tirsdag.

På Twitter melder Troms politidistrikt at åtte sjåfører fikk forenklede forelegg for fart, og tre fikk gebyr for manglende bilbeltebruk.

Elgpåkjørsel

I tillegg til fartskontroll melder politiet om at en trailer kjørte på en elg i Takelvdalen tirsdag kveld. På Twitter skriver politidistriktet at det var ingen personskade, men at elgen var livløs etter sammenstøtet. Videre ble viltnemda varlset.

Troms

I Tromsø meldes det om mulig innbrudd på Kroken ungdomsskole. Politiet skriver på Twitter at det var blitt utført skadeverk på skolen, etter at de ankom stedet. Ingen hadde vært inne i bygget, men ytterglass var knust og gjerningspersonen var forsvunnet da de ankom stedet.

En person funnet omkommet En person er funnet død i Sørreisa.

Folkebladet meldte også at en person ble funnet omkommet i Sørreisa sent i går ettermiddag. Denne saken kan leses mer om i egen artikkel.

Ellers melder politiet på Twitter at det har vært en rolig natt i distriktet.

Innenriks

Flere branner i Oslo natt til onsdag – trolig sammenheng, melder NTB. Les mer om saken her.

Mann alvorlig skadd i stupeulykke i Førde. Her kan du lese mer den saken. (NTB)

Kvinnen i 40-årene som tirsdag ble pågrepet og siktet for to drap i Kristiansand i 2002 og 2014, fremstilles for varetektsfengsling onsdag, skriver NTB. Les mer om denne saken her.

Utenriks

Aftonbladet i Sverige melder at to menn er skadet i en skyteepisode, natt til onsdag. Skytingen skal ha foregått i Malmö. Til Aftonbladet, sier politiet at skadeomfanget er ukjent.

NTB melder i natt at USAs utenriksminister Rex Tillerson drar senere denne uken på et tre dager langt besøk til Kina der han skal drøfte Nord-Korea-krisen med kinesiske ledere. Les saken her.

Like etter midnatt skriver NTB at Twitter vil teste ut dobbelt så lange meldinger. Les saken her.

Nå skal saudiarabiske kvinner få lov til å kjøre bil, skriver NTB. Les mer om saken her.

Presidenten i USA, Donald Trump, legger onsdag fram et forslag til skatteform i et forsøk på å sette dagsorden og styrke sitt presidentskap, skriver NTB. Les om saken her.