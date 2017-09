Tror på utsolgt sumafest

Over 700 har sikret seg billett, og arrangør har stor tror på at årets sumafest vil bli utsolgt.

21 okotber skal det for andre gang bli arrangert Sumafest på Finnsnes. En kveld til ære for stemningen på utestedet Sumaloftet som lå i sentrum av Finnsnes på 90-, og 2000-tallet.

En måned før det nok en gang braker løs i Bil i Nord sine lokaler i Botnhågen, er det under 100 ledige billetter igjen. Arrangør Christian Larsen har stor tro på at de siste billettene vil gå før det hele starter.

- Vi er svært fornøyde med å være nær utsolgt så lenge før arrangementet. Det forteller oss at mange har ventet på en ny Sumafest etter fjorårets arrangement. Jeg tror de siste 70 billettene vil gå ut i god tid før festen, sier arrangøren.

Fortvilet

I fjor opplevde han å få flere henvendelser etter billettene var blitt utsolgt.

-Sumafest har et svært godt forhåndssalg av billetter sammenliknet med liknende arrangementer, noe som nok skyldes at folk venter at det vil bli utsolgt. Det var mange som ventet litt for lenge med å kjøpe billett i fjor, og som fortvilet tok kontakt med oss før arrangementet. De har nok vært først i køen denne gangen. Men, ennå er det nok mange som tenker at én måned er lenge til og at det kan være litt vrient å planlegge. De bør ikke vente lenge nå, sier Larsen.

Billettsalget til årets Sumafest startet én måned tidligere enn i fjor.

Mer lys på dansegulvet

Til Folkebladet forteller Larsen at årets sumafest vil få et oppgradert dansegolvet, og bli en av nord-norges største dansegulv.

-Selve gulvet er ikke større, men vi investerer i enda mer lys og effekter – faktisk over dobbelt opp fra i fjor. Det vil dekke hele den 500 kvadratmeter store delen av lokalet som er dedikert dansegolv, og gi god plass å boltre seg på til 90- og tidlig 2000-tallets største hits, forteller Larsen.

Gode sko

Han anbefaler at folk bør sko seg etter forholdene, da han hørte flere hadde danset på seg stølhet i musklene de ikke hadde kjent på mange år.

-Dansegolvet var fullt hele kvelden i fjor, og i år blir det en enda råere rigg. Med pumpende hits fra første stund, venter vi et kokende dansegulv. Her er det bare å ha på seg gode sko, smiler Larsen.