Skal lage klimaregnskap

I prosjektet «Klimapartnere Troms» skal deltagerne utarbeide egne klimaregnskap.

Klimapartnere Troms skal være pådrivere for reduksjon av klimagassutslipp og ta ansvar i det grønne skiftet. I dette arbeidet er miljøledelse helt avgjørende, og klimaregnskap et sentralt verktøy. Og fylkeskommunen skal gå foran som et godt eksempel.

Samarbeid en forutsetning

Mandag 25. september var Klimapartnerne samlet sammen med fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), for å starte arbeidet. Formålet med arbeidet i klimapartnernettverket er formulert i tre hovedtema:

•Reduksjon i utslipp av klimagasser.

•Utvikling og formidling av kunnskap om klimautfordringene .

•Ta ansvar i det «grønne skiftet».

Prestbakmo er klar på at samarbeid er veien å gå.

– Samarbeid må til, og samarbeid mellom det offentlige/ myndigheter og privat næringsliv – og akademia har vi ikke bare trua på, men tror det er ei forutsetning for å lykkes. Lykkes med å få til reell utslippsreduksjon av skadelige klimagasser, og bidra til å forhindre skadelige og ødeleggende global oppvarming, sier Prestbakmo.

Alle må ta ansvar

Fylkeskommunen har forpliktet seg til å miljøsertifiseres, noe fylkesrådet vedtok i desember 2016. Det jobbes nå med å finansiere dette.

– Med 15 videregående skoler og 5 tannhelsedistrikter, som hver består av flere tannlegeklinikker i tillegg til fylkeshuset, disponerer vi betydelig med bygningsmasse. I tillegg er arbeidet med miljøsertifisering viktig for at både vi som jobber i fylkeskommunen og ikke minst alle elevene ved videregående skoler bevisst holdning til hvordan hver enkelt av oss må ta ansvar for å nå mål om en bedre framtid for de som kommer etter oss, sier Prestbakmo.