Rykket ut til brann i Bardu

Brannvesenet og politi rykket ut til to branntilfeller i Bardu, mandags kveld.

Brannvesenet og politiet rykket ut etter melding om brann i en gapahuk, samt at det brant i en skog ved Sundlia

Dette skriver Troms politidistrikt på Twitter klokken 21.46, mandags kveld.

Noen minutter senere kommer meldingen om at brannen nå er slukket.

– Det er uvisst hva so har forårsaket brannen. Et område på 20 x 20 meter har brent. Vi vil følge opp saken, skriver politiet videre på Twitter.

Sett bort fra denne hendelsen skal det ha vært en rolig natt i distriktet.

