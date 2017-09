Nedbemanner — flere kan miste jobben

Som følge av kutt i markedsavgiften, må Sjømatrådet effektivisere organisisasjonen. Dette medfører nedbemanning ved hovedkontoret i Tromsø.

Det opplyser Sjømatrådet i ei pressemelding.

De forklarer at Sjømatrådet får redusert budsjettet sitt fra 555 millioner kroner i 2016 til under 400 millioner kroner i 2018. Dette som følge av at markedsverdien for laks og pelagisk fisk ble halvert fra 0,6 til 0,3 prosent av eksportverdien ved årsskiftet.

Færre ledere

Sjømatrådet vil ta inntektsreduksjonen ut i færre kampanjer, men de påpeker at det også vil være nødvendig med reduksjon i administrative kostnader og bemanning. Det er allerede kuttet i ledergruppen, som er redusert fra syv til fem medlemmer.

Reduksjon av bemanningen vil i første omgang medføre nedbemanning ved hovedkontoret i Tromsø.

- Dette er en vanskelig, men helt nødvendig prosess, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

Usikkert hvor mange som blir berørt

De har som mål å ha gjennomført prosessen før årsskiftet.

- Utekontorstrukturen skal være på plass innen mai 2018. Det er for tidlig å si hvor mange som blir berørt av nedbemanningen, men vi er opptatt av en god prosess med de tillitsvalgte og finne gode løsninger for de det gjelder, sier Larsen.

Til Dagens Næringsliv sier Larsen at det er snakk om å redusere staben på hovedkontoret med 30 prosent.

- Det foreløpige anslaget er en nedbemanning på 10–15 personer, sier Larsen til Dagens Næringsliv.