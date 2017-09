Sandberg til møte om fiskerikriminalitet

Fiskeriminister Per Sandberg deltar 25. september på FN-møte om fiskerikriminalitet i Wien.

Målet med møtet er å øke bevisstheten om organisert kriminalitet i den globale fiskeindustrien. Deltakere fra 56 land kommer til Wien, skriver fiskeridepartementet i en pressemelding.

FN-møtet arrangeres av rekke organisasjoner som INTERPOL, Nordisk Ministerråd, fiskerikrimnettverket PescaDolus, og FNs kontor for narkotika og kriminalitet.

Bekvemmelighetsflagg

Under FN-møtet lanseres også rapporten Chasing Red Herring. Rapporten er en analyse av hvordan bekvemmelighetsflagg og hemmelighold gjør det lettere for organiserte kriminelle grupper å begå fiskerikriminalitet.

- Det er flere statsløse fartøy på verdenshavene nå enn tidligere. Private selskaper kjøper for eksempel egne skipsregistre fra sårbare land som kriminelle benytter for å skjule sin identitet. Det er svært viktig at det internasjonale samfunnet samarbeider for å få tatt disse bandittene, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Indonesia

Sandberg skal under oppholdet også ha politiske samtaler med Indonesias fiskeriminister Susi Pudjiastuti.

– Jeg er svært godt fornøyd med samarbeidet mellom Norge og Indonesia i kampen mot fiskerikriminalitet, sier Sandberg.