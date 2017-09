En person ble bortvist gjentatte ganger fra sentrum av Andslimoen, og på Finnsnes måtte en bli kjørt hjem av en patrulje. Dette skjedde i natt i Midt-Troms.

En beruset person ble opptil flere ganger vist bort fra sentrum av en politipatrulje på stedet.

– Klokken ett i natt var det en veldig beruset person som ble bortvist fra et utested flere ganger. Da personen fortsatte å komme tilbake, gav patruljen på stedet et muntlig pålegg om at personen måtte ta seg hjem, noe de antar ble gjort, forteller Karl Erik Thomassen på politiets operasjonssentral.

Finnsnes

Også på Finnsnes måtte en patrulje hanskes med en beruset person.

- Denne personen var ute av stand til å ta vare på seg selv, og patruljen valgte derfor å kjøre denne personen hjem, opplyser Thomassen.

- Ellers har det vært stille i Midt-Tromsregionen natt til søndag, forteller han videre.

Slosskamp

Også i Tromsø melder Troms politidistrikt om flere hendelser med berusede personer som har blitt bortvist fra sentrum eller ble satt i drukkenskapsarrest.

I tillegg skal det ha vært slosskamp i sentrum som førte til noen småskader.

Også i Harstad har politiet på Twitter opplyst om slosskamp uten noen skader, men for en person på et utested gikk det derimot hardt for seg.

- En mann som ramlet og knekte kjeven inne på et utested er transportert til legevakten, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

