Salmonellasmitte trolig fra restaurant på Gardermoen

Årsaken til at flere personer over hele landet har blitt syke av en sjelden salmonellatype, er med stor sannsynlighet at de har besøkt restauranten Joe & The Juice på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Det melder Mattilsynet i en pressemelding.

- Pasientene er bosatt over hele landet, men vi vet at hvertfall syv av åtte som har blitt syke har vært på Oslo Lufthavn og handlet produkter hos Joe & The Juice. Vi har derfor en sterk mistanke at dette var årsaken, uten at vi noen gang kan si dette helt sikkert. Årsaken til at kundene ble syke er heller ikke nødvendigvis en svikt i rutinene hos restauranten, men at restauranten kan ha brukt råvarer som allerede var smittet med salmonella. Det har vi eksempler på at har skjedd tidligere, sier Catherine Svindland, seniorrådgiver seksjon hygiene og drikkevann i Mattilsynet.

Mattilsynet tok før helgen ut prøver ved Joe & The Juice på Oslo Lufthavn Gardermoen, som nå er sendt til Veterinærinstituttet for analyse. I slike saker er det ikke alltid man kan finne smittekilden.

-Det er ikke meldt om nye sykdomstilfeller de siste ukene, og vi tror derfor at det ikke er fare for at flere kan bli smittet. Virksomheten har gjort flere tiltak, som å vaske ned lokalene, og samarbeider med Mattilsynet, sier Svindland.

Folkehelseinstituttet varslet i forrige at de hadde registrert flere personer med infeksjon forårsaket av en sjelden variant av bakterien Salmonella Typhimurium. Alle var antatt smittet i Norge. I samarbeid med Mattilsynet, Veterinærinstituttet og kommunehelsetjenesten, satte Folkehelseinstituttet i gang et arbeid med å kartlegge om pasientene kunne ha en felles smittekilde.