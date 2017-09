Blir helgas soleklare værvinner

Yr.no melder om en flott helg værmessig, og starten av neste uke like så.

– Værvinnerne i helga blir #MidtNorge og #NordNorge Ikke drømmevær, men i det minste ikke regn og vått, slik det blir andre steder i #Norge, skriver Meteorologene på Twitter.

️Twittermeldinga følges opp av værvarselet Yr kommer med. I dag melder de stort nesten skyfri himmel. Temperaturene skal ut over dagen krype opp mot 13 grader.

Stabilt

For en gangs skyld virker været å holde seg stabilt bra. Lørdag skal den sørøstlige vindretninga følges av svært mye sol. Temperaturene er venta å gå opp mot 12 grader.

Langtidsvarsel

Søndag blir omtrent en tro kopi av fredag og lørdag, både med tanke på mengde sol og temperatur.

Langtidsvarselet viser at hele neste uke har utsikter for strålende vær, selv om disse utsiktene er noe mer usikre. Det er riktignok meldt om noe mer skyer, men temperaturene skal holde seg over ti grader.