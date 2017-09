Nå kan du betale med Vipps på Flybussen

Reiser du med Flybussen til og fra Bardufoss, kan du nå betale med noen fingetrykk på mobilen.

Bruker du Vipps appen på Flybussen gjør du kjøpet enklere og bidrar til at bussen er i rute, opplyser DNB i ei pressemelding torsdag.

Gode erfaringer

– Ambisjonen er at Vipps skal bli den foretrukne betalingsløsningen for billettering hos Flybussen. Vi har svært gode erfaringer med billettbetaling av kollektivtransport, og ser at kundene foretrekker å betale med Vipps enkle betalingsløsning, sier Vipps-nestsjef Elisabeth Haug.

Solveig Lea hos Flybussen ser fram til å ta i bruk Vipps.

– Stadig flere kjøper bussbillett på nett, og det er gledelig. Det gir mange gevinster for både passasjerene og for Flybussen. Som passasjer vil man blant annet oppleve raskere ombordstigningen og at billetten er rimeligere enn ved kjøp på bussen, sier Flybussen-styremedlem Solveig Lae.

Menybasert kjøp

Avtalen gjelder alle flybussene i Norge som ligger under Flybussen-alliansen, blant annet ruta mellom Silsand og Finnsnes til Bardufoss. Det finnes kun noen små private leverandører på enkelte flyplasser i Norge som ikke hører til denne.

I første omgang leveres en standard VippsGo løsning, som er en menybasert kjøpsløsning i Vipps-appen.

Det betyr at reisende vil få opp ulike kjøpsalternativer og kan velge mellom for eksempel ulike type billetter destinasjoner i Vipps. Fra november vil Vipps også levere klippekort-funksjon slik at Flybussen kan selge klippekort og t/r-billetter.