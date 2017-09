Dette skjedde nå i natt

Det er ikke meldt om noen hendelser i Troms i natt fra politiets side.

Forsvaret kjøper 12 nye slepetraktorer, til tross for at de innrømmer at det ikke skulle kjøpt de omstridte maskinene. Kjøpene gjøres til tross for at faglige anbefalinger tilsier at de ikke bør kjøpe traktorene, da anbudskonkurransen ikke ble gjort på rett grunnlag, skriver NTB. Traktorene skal slepe de ny F-35 flyene.

Brannvesenet sliter med å få kontroll på en skogbrann på Gran Canaria. Foreløpig er et hotell i Cruz de Tejeda skada, mens 200 hektar mark er berørt av brannen, skriver VG.

Like over midnatt ble en 17 år gammel gutt pågrepet sør i London i forbindelse med at en hjemmelaga bombe som gikk av på T-banen ved Parsons Green forrige uke, melder VG. Mannen er den sjette som blir pågrepet i saka.