Terrortiltalt fembarnsfar nekter straffskyld

Den 38 år gamle mannen som var bosatt i Botnhamn på Senja reiste fra Norge høsten 2014 med familien for å krige for IS. I rettens siste dag nekter han straffskyld.

Det er TV2 Nyhetene som først opplyste om at aktor har lagt ned påstand i saken. – Aktor krevet åtte år og seks måneder fengsel for fembarnsfaren som er tiltalt å tatt med familien sin fra Norge til Syria for å krige for terrorgruppen Islamsk stat, opplyser de. Saken blir avsluttet i Oslo tingrett i dag.

