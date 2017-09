Nydelig høstvær de kommende dagene

Yr.no melder om strålende sol hele denne uka, minst.

– Hvis siste prognose stemmer vil høytrykket som ligger i nord gi mye oppholdsvær i hele landet vårt til helgen! #Norge, skriver Meteorologene på Twitter.

I dag er det meldt skyfri himmel og en lett bris fra øst. At man nærmer seg slutten av september gir sitt utslag i temperaturene, som skal krype opp mot ti grader i dag.

Strålende

Været skal ikke bli dårligere i morgen, melder Yr.no. For de av oss som er heldige å ha fri er det altså lagt opp til fine dager med hagla på fjellet. Temperaturene skal bli yderst lavere i morgen, med varsel om ni grader på graderstokken. Det skal bli like skyfritt i morgen som i dag.

Skyer

Etter to dager med tilnærma skyfri himmel blir det nok en liten nedtur, når det skal skye noe over ut mot fredagskvelden. Temperaturmessig skal det bli et par grader varmere enn torsdag, med opp mot elleve varmegrader.