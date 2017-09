Dette skjedde mens du sov i natt

Det har vært en rolig natt i Troms uten noen rapporter fra Troms politidistrikt på Twitter.

Minst 149 personer omkom i forbindelse med et jordskjelv i Mexico. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 etter Richters skala.

Metkel Betew (39) og Bandidos-toppen Leif Harnes (49) må svare for seg i dag under det som omtales som en mafierettssak i Oslo tingrett. De tiltalte skal blant annet svare for seg om drapsplaner, narkosabotasje of planer om flyran, melder VG.

FC Barcelona slo Eibar 6-1 på Camp Nou etter fire mål fra magikeren Lionel Messi.