Kjøkkensjefen «sparket» hotellsjef Alapnes

Det ble en brå start på søndagen for hotelldirektør Øyvind Alapnes. Meldingene haglet og det stormet på telefonen.

Søndag morgen ble en stillingsannonse publisert på Finn.no, Nav.no og for flere tusen jobbsøkere i rekrutteringssystemet til Nordic Choice. I annonsen etterlyses ny sjef for The Edge, med samtlige direktørkvalifikasjoner.

Det er avisen iTromsø som forteller denne historien.

– Plutselig begynte en del folk å kontakte meg og lurte på hvorfor i all verden jeg skulle gi meg som direktør ved hotellet. Jeg må jo innrømme at jeg ble veldig usikker på hva i Guds navn det var som foregikk, forteller Alapnes.

Trykket feil

Hotelldirektøren hev seg på nett og fant stillingsannonsen.

– Jeg så med en gang at det var noe som skurret. Stillingen hadde navnet «sjef» og kontaktperson var kjøkkensjefen vår, Tommy Olsen, sier han og ler.

Alapnes tok sporenstreks kontakt med kjøkkensjefen og lurte på hva i all verden han holdt på med.

– Det viste seg at han er på jakt etter ny konditor og skulle legge ut annonsen i dag, men hadde trykket feil og endte opp med å heller legge ut hele direktørstillingen. Med en gang man trykker publiser, sendes annonsen til samtlige rekrutteringstjenester, forklarer han, og fortsetter:

– Dersom noen allerede har søkt, må de nok være gode i konditorfaget for at det skal være håp.

Alapnes meddeler spøkefullt at Olsen har mistet alle påloggingsmuligheter i rekrutteringssystemet etter blemmen.

Kurs i ledelseskritikk

– Det stemmer ikke helt. Jeg sitter inne i systemet nå, men kommer nok ikke til å legge ut annonsen på nytt i dag. Jeg skal få noen til å hjelpe meg med det i morgen, sier kjøkkensjefen selv og ler.

– Hva skjedde?

– Vel, vi har nettopp hatt kurs i hvordan man gir tilbakemelding og kritikk til ledelsen ... Nei da! Jeg ble like forundret som Øyvind. Jeg hadde til og med fått noen andre til å hjelpe meg å lese over annonsen. Da var alt som det skulle, men idet jeg trykket publiser, gikk noe galt.

Ifølge Olsen har han allerede fått flere tullesøknader fra ansatte på hotellet.

– De egner seg nok ikke for trykk, hehe. Vi tar det hele med stor humor, sier han.