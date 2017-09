Skal lage plan mot vold i nære relasjoner

Krisesenteret i Midt-Troms har startet opp et prosjekt for å utarbeide en interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

I forbindelse med den nye handlingsplanen er det ifølge en pressemelding fra Krisesenteret ansatt egen prosjektleder til dette.

Det er syv av ti Midt-Troms kommuner som har takket ja til å delta i prosjektet. Det overordnede målet for prosjektet er å øke samarbeid og samhandling i og på tvers av kommunene i arbeid med vold i nære relasjoner, heter det i pressemeldinga.

I den nasjonale handlingsplanen mot vold i nære relasjoner som skal resultere i kommunale handlingsplaner har Krisesenteret i Midt-Troms søkt og fått innvilget tiltaksmidler fra justis og beredskapsdepartementet til å lede et prosjektarbeid for å utarbeide en felles interkommunal handlingsplan for de ti kommunene som er tilknyttet krisesenteret.

15.september hadde prosjektgruppen som består av representater fra Berg, Dyrøy, Lavangen, Salangen, Sørreisa, Torsken og Tranøy sitt første møte. Fremtidige Senja kommune er også orientert om arbeidet som er startet opp.

- Prosjektet inngår også til gjennomføring av en konferanse om vold i nære relasjoner. Denne vil finne sted på Kunnskapsparken på Finnsnes 23.november og kommunalt ansatte i krisesenterets ti samarbeidskommuner er invitert til å delta. Temaet for konferansen er «møtet med den voldsutsatte», heter det i pressemeldinga.

- Det gleder Krisesenteret å kunne være et kompetansesenter for kommunene og vi ser at flere og flere samarbeidsinstanser benytter seg av krisesenterets kompetanse i sitt arbeid, også planarbeid.