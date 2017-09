Snart blir det skiltet også på samisk her

Sørreisa og Finnfjordbotn og Altevatn får nye stedsnavnskilt hvor også de samiske navnene tas med.

Det skriver Nye Troms.

– Skiltene er under produksjon, men når de eksakt kommer opp, vet jeg ikke, sier senioringeniør Kurt Stormo i Statens Vegvesen til avisa.

Det er Vegvesenet sjøl som har tatt initiativ til skiltoperasjonen. Dette etter at Sametinget og samiske organisasjoner påpekte at Vegvesenets praksis, der det ikke ble tatt initiativ til paralellskilting uten at kommunene ba om det, var feil.

– Nå har vi tatt dette initiativet etter at vi har fått en oversikt fra Statens kartverk på hvor norske, samiske og kvenske stedsnavn er vedtatt, sier Stormo.

Noen plasser er de nye stedsnavnskiltene kommer på plass allerede, blant annet i Nordkjosbotn, eller Gárgán som det heter på samisk.