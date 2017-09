Hun er ny leder av Heimly barnehage

Stine Thomassen er ansatt som daglig leder av Heimly barnehage på Finnsnes.

NLM-barnehagene AS avdeling Heimly på Finnsnes har fått ny daglig leder; Stine Thomassen.

-Stine har vikariert for Linda Andersen ei tid, men så bestemte Linda seg for å si opp stillingen og etter utlysning er det nå klart at Stine går inn som ny daglig leder på permanent basis. Ho får med seg som nestleder Åshild Norbakken, opplyser styreleder Per-Inge Søreng i en pressemelding.

Søreng sier både Thomassen og Norbakken er godt kjent i barnehagen.

-Det har vært hektiske tider i barnehagen ei tid med ombygging mens barnehagen har vært i full drift. De ansatte og foreldre har takla dette godt og nå ser vi frem til at første del av ombyggingen ferdigstilles neste uke. Alt blir ferdig til jul, sier Søreng.