Her blir det mye liv og røre neste uke

Den neste uka vil det bli perioder med røykutslipp fra Finnfjord AS, og det er en spesiell grunn til det.

I alle år har Finnfjord AS gjennomført en lengre vedlikeholdsstans på smelteovnene hvert år. Årets vedlikeholdsstans blir imidlertid lengre enn normalt.

– I uke 38, eller egentlig fra 16. til 23. september, gjennomfører Finnfjord AS en ukelang vedlikeholdsstand på alle smelteovnene, dampkjelene, røykrenseanlegget og tilhørende hjelpesystemer, opplyser driftssjef Erlend Olsen til Folkebladet.

Årsaken til den langvarige driftsstansen er rett og slett at det i år er fem år siden Finnfjord AS startet opp etter installasjonen av sitt energigjenvinningsanlegg. I henhold til krav fra myndighetene skal det gjennomføres en såkalt femårskontroll på dampanleggene.

– Får å få gjennomført denne kontrollen kreves det stans på hele verket, forklarer Olsen.

Myldrende liv

I forbindelse med storkontrollen vil det bli et myldrende liv hos bedriften. Olsen forteller at Finnfjord AS leier inn 130-140 arbeidere fra ulike fag og profesjoner denne uka, både fra lokale, regionale og internasjonale samarbeidspartnere.

– Mye liv og røre altså?

– Ja, innafor gjerdet vårt dobler vi arbeidsstokken denne uka. Alle de tilreisende kommer til å bo på hoteller og overnattingssteder i området, samt handle i de lokale butikkene, så det kommer nok til å merkes ikke bare hos oss, sier Olsen.

Det er ikke bare den innleide arbeidsstokken som er uvurderlig i forbindelse med den kommende kontrolloperasjonen.

– Innsatsen fra våre egne ansatte er uvurderlig for å sikre en god gjennomføring av stansen. Mange har jobbet med planlegging og tilrettelegging i lang tid allerede, og enda flere trår til når uka kommer med aktiviteter som å sikre orden og renhold, følge opp HMS, utføre ulike fagarbeid, arbeidsledelse og koordinering av alle aktivitetene.

– Taper dere mye på denne driftsstansen?

– Ser vi på denne uka isolert sett, så taper vi selvsagt produksjon og bruker mer penger på vedlikehold. Samtidig er dette noe vi har visst om og budsjettert med. Behov for vedlikehold kommer før eller seinere på disse anleggene uansett, sier Olsen.

Bratt læringskurve

– Hvilke erfaringer har dere gjort dere i løpet av de fem årene siden anlegget ble startet opp?

– Man kan jo sammenligne det å starte opp dette anlegget med det å oppdra unger – vi har vært gjennom noen trassaldre, for å si det sånn, fleiper Olsen.

Han forteller om en bratt læringskurve de første årene – ting som skjedde, fing man måtte finne ut av og ting som man på forhånd ikke helt hadde sett for seg.

– De to første årene var det en del nøtter som måtte løses, men så er dette et svært anlegg hvor alt er integrert, noe som betyr at dersom man får et problem en plass så fører det også til problemer andre plasser, sier Olsen.

Etter utfordringene de to første årene har situasjonen vært langt bedre de siste tre årene.

– Nå går alt så meget bedre. Vi har høy oppetid på anlegget og drifta er stabil.