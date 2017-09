Forslag til kommunevåpen strømmer inn

Engasjementet rundt Senja kommunes kommunevåpen er stort. Så langt har 11 konkrete forslag tikket inn.

For halvannen uke siden ble det utlyst en konkurranse om utforminga av Senja kommunes kommunevåpen. Tranøy kommune, som tar imot alle forslagene, har per nå mottatt 11 forslag til kommunevåpen.

Kunster i magen? Da kan du føde Senjas kommunevåpen Arbeidsgruppa som skal gi vordende Senja kommune nytt kommunevåpen, lyser ut en konkurranse med å utforme nytt kommuevåpen

Åsta Sortland, som leder arbeidsgruppa som skal velge det beste kommunevåpenet, har ennå ikke sett på noen av bidragene som er sendt inn.

– Vi kommer ikke til å sette oss ned å se på forslagene før fristen er gått ut, sier Sortland.

Fristen for å sende inn bidrag er satt til 16. oktober.

– Har du merket mye engasjement rundt denne konkurransen?

– Ja, jeg har snakket med mange som har meninger om dette, og så registrerte jeg at det var en del engasjement i kommentarfeltet da Folkebladet skrev om konkurransen. Håpet vårt er at alle de som har meninger sender inn forslag, slik at vi får et godt utvalg å velge ut ifra.

Sortlands håp er at jobben med å velge ut det beste bidraget skal bli vanskelig.

– Ja, vi håper på mange gode forslag.

Forslag til kommunevåpen kan sendes til: postmottak@tranøy.kommune.no.