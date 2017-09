Dette skjedde i natt mens du sov

Politiet i Troms har hatt litt av hvert å bryne seg på i natt.

05.31: En mann i 20-årene ble pågrepet i en leilighet i Tromsø sentrum. Vedkommende er siktet for bruk og besittelse av narkotika. Mannen er innsatt i arresten, melder Troms politidistrikt på Twitter.

05.30: En mann i 20-årene ble pågrepet på et utested i Tromsø, melder politiet. Vedkommende er siktet for omsetning av natkorika på det aktuelle utestedet. Mannen er satt inn i arresten.

02.17: AFP melder at FNs sikkerhetsråd skal holde et hastemøte fredag. Dette som en følge av at Nord-Korea gjennomførte en rakettoppskyting over Japan i natt.

01.21: Den tyske turisten som satt fast i fjellet Buren på Kvaløya, ble hentet ned av et Seaking redningshelikopter. «Brannvesenet og Norsk Folkehjelp bisto. Bra!!!», skriver Troms politidistrikt på Twitter. Brannvesenet bisto blant annet med lyskaster.

00.31: Den utenlandske jegeren, som hadde gått seg fast i Breitind-området på Senja, ble hentet ned av fjellet med et Seaking redningshelikopter. Mannen var kald, men like hel da han endelig kom seg trygt ned.

23.39: Troms politidistrikt meldte at en 7,5 tonns lastebil, som ble meldt stjålet torsdag ettermiddag, var funnet i Anton iversens veg i Tromsø. Politiet har sikret spor. «Eier er varslet og henter bilen sin», skriver politiet på Twitter.